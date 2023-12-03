Düzce'de Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Düzce'de devriye atan polisler, şehir merkezinde 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün kaçtığını fark etti. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Düzce'de bir sürücü, devriye atan polisleri görünce 3 tekerlekli motosikleti bırakıp kaçtı. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde devriye atan trafik ekipleri, Melensu Park mevkiinde yaptıkları denetim sırasında 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün aracı bırakıp kaçtığını fark etti. Şase numarasında yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıktı. Motosikletin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye hırsızlık büro amirliği ekipleri istendi. Motosikletin 1 ay önce çalındığı tespit edilirken, polisi görüp kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE