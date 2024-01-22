Düzce'de Çakar ve Abartı Egzoz Kullanan Sürücülere 42 Bin 101 TL Cezai İşlem

Düzce'de polisin yaptığı denetimde çakar ve abartı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere 42 bin 101 TL ceza uygulandı.

Düzce'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çakarlı ve abartı egzozlu araçlara yönelik uygulamalarını sıklaştırıldı. Bu çerçevede, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmayan, araçlarına kumandalı sistem ile abartı egzoz taktıran 11 sürücü tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan araçlara çeşitli maddelerden 42 bin 101 TL ceza yazılırken, 5 araç da trafikten men edildi. - DÜZCE