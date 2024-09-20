Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Büfeden Uyuşturucu Çıktı, 1 Kişi Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir büfede meşrubat şişeleri ve sigara paketlerinin arkasında uyuşturucu madde ele geçirildi. 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 adet ecstasy hap ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu. Şüpheli T.Y. tutuklandı.

Büfede meşrubat şişelerinin ve sigara paketlerinin arkasından uyuşturucu çıktı

- Uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

DÜZCE - Düzce Kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir büfede meşrubat şişelerinin ve sigara paketlerinin arkasından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi elde edilmesi sonucu şüpheli T.Y.'ye ait işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 800 gram Metamfetamin, 2 bin 628 adet Ecstasy Hap, 3 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Düzce'de Büfeden Uyuşturucu Çıktı, 1 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Narkotik Politika 3-sayfa Düzce Hukuk Suç

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan siber saldırılar sonrası İsrail'e misilleme

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Akrep burcu yorumu! 21 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });