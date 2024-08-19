Düzce'de Bitki Koruma Ürünleri Bayileri Denetlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bitki koruma ürünleri bayileri tek tek kontrol edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine ülke genelinde Bitki Koruma Ürünleri bayilerine 81 İlde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ruhsatlandırılan, 8 İlçede bulunan 45 Bitki Koruma Ürünleri ile 1 Bitki Koruma Ürünleri Toptancısı bayisi müdürlüğün teknik personeli ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa denetim gerçekleştirildi. Denetlemeler bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki yönetmelik esasına göre yapıldı.

Mevzuat çerçevesinde bitki koruma ürünleri bayilerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, bitki koruma ürünlerinde karekod uygulamaları, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü ile bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılarında insan, hayvan ve gıda ürünlerinin bulunup bulunmadığı konularında kontroller gerçekleştirildi. - DÜZCE