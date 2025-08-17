Düzce'de Bisikletle Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan 70 Yaşındaki Kişi Yaralandı

Düzce'de bisikletiyle yolun karşısına geçerken dengesini kaybedip düşen 70 yaşındaki A.Y., hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Düzce'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen 70 yaşındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (70) gece saatlerinde Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bulvarın ortasına geldiği sırada bir otomobile yol vermek isterken dengesini kaybeden A.Y, bisikletten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. A.Y., daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, refüjde kalan bisikleti ise eşi tarafından teslim alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
