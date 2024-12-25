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Düzce'de Bisiklet Yolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Düzce'de bisiklet yolunda iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ve bisiklet yolu trafiğe kapandı.

Bisiklet yolunda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de bisiklet yolunda iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Aydınpınar köyü istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki elektrikli motosiklet karşı istikametten gelen M.A. idaresindeki 81 AEG 668 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü M.A. ile yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza neticesinde bisiklet yolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de Bisiklet Yolunda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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