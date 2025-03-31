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Düzce'de Bayram Trafik Denetimi: Sürücülere Uyarılar ve Kutlamalar

Düzce'de Bayram Trafik Denetimi: Sürücülere Uyarılar ve Kutlamalar
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Düzce'de trafik ekipleri, bayram nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladı. Ekipler, İstanbul-Ankara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, kemer takmanın önemine dikkat çekip, sürücülere chocolates ikram etti.

Düzce'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri sürücülere hem uyarılarda bulundu hem de bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul- Ankara yolu üzerinde Bayram denetimi gerçekleştirdi. Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kemer konusunda uyarılarda bulunarak çikolata ikramında bulundu. Trafik ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulunarak, "Emniyet ekipleri olarak sizler için görevimizin başındayız. Kurallara uyalım, kemerlerimizi takalım yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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