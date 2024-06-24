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Düzce'de Bayram Denetimlerinde 21 Kişi Gözaltına Alındı

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 29 bin 123 kişi sorgulandı. Araması bulunan 21 kişi gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ise 4 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 119 fişek ve 21 adet kartuş ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından bayram boyunca yapılan denetimlerde 29 bin 123 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 21 şahıs gözaltına alınırken 6'sı tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 29 bin 123 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 21 kişi gözlem altına alınırken 6'sı adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 4 adet kurusıkı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 119 fişek ve 21 adet kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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