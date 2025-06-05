Düzce'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Düzce'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki ayı, ormanlık alandaki arı kovanlarını parçaladı ve balları yedi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ikinci ayı vakası yaşandı. Ayılar arıların bal kovanlarını parçalayarak balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yığılca ormanlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre ormanlık alan içerisinde kurulan arı kovanlarının bulunduğu bölgeye iki ayı geldi. Önce kovanları inceleyen ayılar daha sonra arıların kolonilerinin de içerisinde olduğu kovanları tek tek parçalayarak yemeye başladı. O anlar ise bölgede kovanları takip etmek için kurulan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İkinci kez Yığılca'nın balından yiyen ayıların baygınlık geçirip geçirmediği bilinmezken, olay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine iletildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı

40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.