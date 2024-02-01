Düzce'de av için giden adam hipotermiden öldü

Düzce'de av için gittiği karla kaplı hipotermiden öldüğü değerlendirilen 35 yaşındaki Atilla Temizel'in cansız bedeni Zonguldak'ın Alaplı ilçesine getirilerek Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kayıp ihbarı sonrası saatlerce karla kaplı ormanda kayıp adamın izini sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Atilla Temizel ile arkadaşı 17 yaşındaki arkadaşı H.D.İ. av için Aksaklar bölgesindeki ormanlık alana giderek avlanmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sıcaklık da sıfırın altına düştü. Bunun üzerine ikili geri dönmek istedi. Ancak Atilla Temizel üşüdüğünü, yorulduğunu söyleyerek dinlenmek istediğini söyledi. H.D.İ. ise belli bir süre daha yürüdükten sonra buludğu çukura girerek sabaha kadar bekledi.

Yakınları kayıp ihbarında bulundu

İkilinin evine dönmemesi üzerine yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine harekete geçti. AFAD ekipleri de 8x8 araçlarla karla kaplı ormanda kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalara katıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen ilerleyen ekipler, son sinyallerin alındığı bölgeye gitti. Çevrede araştırmalarını derinleştiren ekipler ilk olarak H.D.İ.'yi buldu. Ardından da Atilla Temizel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Atilla Temizel'in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.D.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Atilla Temizel'in komşusu Mevlüt Kartepe, "İki kişi dün ava çıkmışlar. Epey mesafe kat etmişler. Yolda biri yorulmuş. Diğerine 'Sen git ben arkandan geleceğim' demiş. Gece aileleri kayıp ihbarında bulununca ekipler ikisini sırayla bulmuş. İkisinin arasında epey bir mesafe varmış" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK