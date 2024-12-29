Üye Girişi
Haberler
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
Türkiye, elektrik sektörü için Şam'da
Suriye'ye ilk yatırım için harekete geçildi
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti

Düzce'de Arazi Aracının Dereye Uçtuğu Kazada 3 Yaralı

Düzce'de Arazi Aracının Dereye Uçtuğu Kazada 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de yayladan dönen arazi aracı kaygan zeminde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçtu. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de yayladan dönen arazi aracının dereye uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Samandere Uğurlu köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yayladan dönen arazi aracı kaygan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uğur Deresi'ne uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan S.D. (32), T.Y. (44) ve S.U. (32) hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
img

Seçimlerle ilgili açıklaması bomba
img

AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirketin CEO'suna kaçak değerli maden sorgusu
Milyarlık şirketin ünlü CEO'su sorguya alındı
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Seçime damga vuran olay: Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum

Son Dakika Haberleri

"Beş Hececiler" olarak anılan şair grubunun adındaki "Beş" hangisini ifade eder? Hangisi Batı Afrika'da yer alan bir ülkenin adıdır? Adını değiştirmeden önceki adı "Neftalí Ricardo Reyes Basoalto" olan hangisidir? Serdar Adalı kaç oy aldı, Hüseyin Yücel kaç oy aldı BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ? Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Uşak okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Uşak Valiliği)? Antalya okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Antalya Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Denizli Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adıyaman Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.