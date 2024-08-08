Üye Girişi
Haberler

Düzce'de aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli A.E. yakalanarak cezaevine konuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli A.E. yakalanarak cezaevine konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin açık cezaevinden firar eden ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan hakkında 11 yıl, 5 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title