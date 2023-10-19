Düzce'de aranan şahıs yakalandı
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Düzce'de 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve aranan şahıs yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve aranan şahıs yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısları tek tek yakalıyor. Ekipler, 3 ayrı suçtan aranması olan ve 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan E.B.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa