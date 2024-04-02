Düzce'de aranan şahıs cezaevine gönderildi

Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmasa 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi.

Düzce'de polis ekiplerinin huzur ve sukuneti sağlamak için çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Asayiş şube ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - DÜZCE