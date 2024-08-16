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Düzce'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

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Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yağma ve uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yağma ve uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan şahıslar yakalandı. Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan aranma kaydı bulunan ve hakkında; 11 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerine müteakip, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan, hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan işlemlerine müteakip, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Yine uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.P. isimli şahıs yakalandı. Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığında tarafından yapılan işlemlerin ardından gönderildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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