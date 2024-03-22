Düzce'de Aranan 2 Kişi Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Basit yaralama ve kasten yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. ile basit yaralama, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçumdan 7 yıl 1 ay cezası bulunan B.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE