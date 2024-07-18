Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Aracın Kaputuna Giren Kedi Kurtarılamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir aracın kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istendiği sırada başka bir araca geçti. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan kedinin bulunduğu aracın camına uyarı yazısı yazıldı.

Düzce'de aracın kaputuna giren Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılmak istendiği esnada başka araca geçti. Yavru kedi uzun uğraşlara rağmen kurtarılamazken, aracın camına yazı yazıldı.

Olay, Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre arkadaşları ile birlikte hastane otoparkında bir aracın kaputundan miyavlama sesi duyan Mehmet Dinç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisindeki kedinin çıkartılması için çalışma başlattı. Fakat yavru kedi tam kurtarılacağı esnada başka bir aracın kaputundan içeri girdi. Yavru kedi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılamayınca, aracın camına "Dikkat edin. Motorda kedi var" yazısı yazıldı. Araç içerisinde kedi sesini duyar duymaz itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Mehmet Dinç, "Beçi'ye geldik arkadaşlarım ile gezmeye. Arka arabada miyavlama sesi vardı. Arabanın altına eğilip baktığımızda çıkmayacak bir yerdeydi, biz de itfaiyeyi aradık hemen. Ekipler geldi hemen müdahale ettiler. Diğer arabaya girdi ama oradan çıkaramadık. Büyük ihtimalle kendisi çıkar herhalde" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Düzce kedi Hayvan Hakları Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

DEM Partililerin basın açıklamasında TSK'ya çirkin sözler! Emniyet amirinden jet hızında müdahale

Bakmadan Geçme

18 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 18 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 18 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Bayrampaşa hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bayrampaşa nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Başakşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bakırköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bakırköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bahçelievler hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bahçelievler nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Bağcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Bağcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Avcılar hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Avcılar nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Arnavutköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Arnavutköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Rüyada deniz görmek! (ANLAMI) Rüyada deniz görmek, deniz kenarında olmak ne anlama gelir? Rüyada denize düştüğünü görmek anlamı nedir? Masterchef yedekler ne olacak? Masterchef kaç kişi ile başlıyor, kaç yedek alınacak? Rüyada yılan öldürmek, yılana taş atmak ne anlama gelir? Rüyada yılana basmak, yeşil ve mavi renkli yılan öldürmek ne demek, neye işarettir? Rüyada yaptığın işin beğenilmemesi ve beğenilmesi ne anlama gelir? Rüyada yaptığın işi görmek, iş yaptığın kişiyi görmek ne demek?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title