Araç muayene istasyonunda kaza: 3 araç hasar gördü

Düzce'de araç muayene istasyonunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasar gördü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düzce araç muayene istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muayene için istasyona alınan bir arazi aracı iddiaya göre fren testinde kontrolden çıkarak arkada bekleyen iki araca çarptı. Kazada muayeneye giren araçla birlikte 3 araçta maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve kamera kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanması bekleniyor. - DÜZCE