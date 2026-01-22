Haberler

Araç muayene istasyonunda kaza: 3 araç hasar gördü

Düzce araç muayene istasyonunda meydana gelen kazada, fren testinde kontrolden çıkan bir arazi aracı, arkada bekleyen iki araca çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Düzce araç muayene istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, muayene için istasyona alınan bir arazi aracı iddiaya göre fren testinde kontrolden çıkarak arkada bekleyen iki araca çarptı. Kazada muayeneye giren araçla birlikte 3 araçta maddi hasar oluştu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve kamera kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanması bekleniyor. - DÜZCE

