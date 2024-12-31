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Düzce'de Alkol ve Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe

Düzce'de Alkol ve Tütün Kaçakçılığına Büyük Darbe
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonlarda kaçak içki, makaron, tütün ve alkol aroma kiti ele geçirildi. Yılbaşı öncesi 21 ayrı olayda toplamda 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda kaçak içki, makaron, tütün ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi alkol kaçakçılığı/sahteciliği ile ilgili olarak 21 ayrı olaya müdahale etti. Yapılan çalışmada bin 3 adet kaçak makaron, 410 kilo kaçak tütün, 3+7 litre kaçak içki, 329 adet kaçak alkol aroma kiti ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan 22 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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