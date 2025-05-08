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Düzce'de Ahşap Ev ve Traktör Yangını

Düzce'de Ahşap Ev ve Traktör Yangını
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, park halindeki traktöre de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahşap ev ve traktör alevlere teslim oldu

Yanan evin yanına park ettiği traktörü alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'nin Yığılca ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, park halindeki traktöre de sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Aydınyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmiye T.'ye ait ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evden sıçrayan alevler, park halindeki Mahmut K.'ye ait traktöre de sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - 3.Sayfa
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