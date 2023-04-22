Düzce'de ahır alevlere teslim oldu

Alev alev yanan ahır, eve sıçramadan söndürüldü

DÜZCE - Düzce'de bayramın ikinci günü ahırda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Olay Pırpır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nazif Özer'e ait evin bahçesinde bulunan Ahırda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap olan ahır bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan ve yanında ki eve sıçrama tehlikesi olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Alev topuna dönen ve korkulu anların yaşandığı yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.