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Düzce'de Ağaçlara Çarpan Araçta 2 Yaralı

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Düzce'de bir hafif ticari aracın refüje çıkarak ağaçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Ağaçların faciayı önlediği kazada sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Refüjde asılı kaldı, ağaçlar faciayı önledi: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de hafif ticari araç refüje çıkmasının ardından ağaçlara çarparak taklalar attı. Ağaçların faciayı önlediği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresinde ki 31 ACV 508 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje uçtu. Bariyerleri aşarak taklalar atmaya başlayan araç ağaçlara çarparak refüjde asılı kaldı. Hafif ticari aracın karşı şerife geçmesini engelleyen ağaçlar faciayı önlerken, kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan N.İ. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de Ağaçlara Çarpan Araçta 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa

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