Düzce'de 'Adli Koordinasyon' Toplantısı Düzenlendi

Düzce (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli personel, kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının katıldığı 'Adli Koordinasyon' toplantısı düzenlendi. Toplantıda birimlerin adli soruşturmalarda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre başkanlığında, Düzce Adliyesi'nde düzenlenen 'Adli Koordinasyon' toplantısına Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, müracaat bürosu Cumhuriyet Savcıları, Düzce Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı doktorları, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi doktorları ve sağlık personelleri katıldı.

Toplantıda Düzce Adliyesi tarafından yürütülen adli soruşturmalarda dikkat etmesi gereken konular konuşulurken, soruşturmaların hızlı ve adil yürümesi için tüm birimlerin dikkat etmesi gerekenler hakkında da bilgiler verildi. - DÜZCE