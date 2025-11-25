Haberler

Düzce’de Acı Biber Krizi: Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'nin Musababa köyü ilkokulunda bazı öğrencilerin acı biber yemesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Düzce (İHA) – Düzce'nin Musababa köyü ilkokulunda, okula acı biber getiren öğrenciler yemekte acı biberleri fazla kaçırınca fenalaştı. Öğrenciler hastaneye kaldırılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, öğlen saatlerinde Musbaba köyü ilkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula öğlen yemeği için acı biber getiren öğrenciler, normalden daha acı olan biberleri yediler. Acı biberi çok kaçıran öğrenciler fenalaşarak, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrencileri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz merkez okullarından birinde öğrenim görmekte olan 6 öğrencimiz, 25 Kasım 2025 tarihinde hafif mide bulantısı şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyidir ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Konuya ilişkin süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



