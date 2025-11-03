Haberler

Düzce'de Abartı Egzoz ve Ses Sistemi Kullanımına Cezalar Kesildi

Düzce'de Abartı Egzoz ve Ses Sistemi Kullanımına Cezalar Kesildi
Güncelleme:
Düzce'de ekim ayında abartı egzoz kullanan 116 sürücüye, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlere devam edeceğini açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ekim ayında abart egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren 116 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" mesajı ile yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini arttırarak daha yaşanılabilir bir sosyal alan oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce 2025 yılı Ekim ayı içerisinde abartı egzoz kullanan ve ses sistemi ile çevreye rahatsızlık veren 116 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini ihlalden idari yaptırım cezaları uygulanmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozan bu tür sorumsuz davranışlara karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
