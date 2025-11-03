Haberler

Düzce'de 97 Gözaltı, 19 Tutuklama

Güncelleme:
Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 97 şahıs gözaltına alındı, 19 kişi tutuklandı. Ekipler 25 bin şahısı sorguladı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 97 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
