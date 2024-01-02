Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 yasa dışı göçmen yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 2023 yılının son haftasında gerçekleştirilen şok uygulamalar ve denetimlerde yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. - DÜZCE