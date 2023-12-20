Düzce'de 8 yasa dışı göçmen yakalandı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma tarafından yapılan çalışmada 8 yasa dışı göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11-18 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde yurda kaçak yollarla girmiş 8 göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE