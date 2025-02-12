ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
8 ilimizde eğitime kar arası

8 ilimizde eğitime kar arası
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Düzce'de 8 Aranma Kaydı Olan Şahıs Uyuşturucu İle Yakalandı

Düzce'de 8 Aranma Kaydı Olan Şahıs Uyuşturucu İle Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda, toplamda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 8 aranma kaydı bulunan H.A. isimli şahıs, üzerinde 20 gram esrar maddesi ile gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmada 8 adet aranma kaydı bulunan toplamda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, üzerinde 20 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince otoban üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. 17 suç kaydı bulunan kayıtlı H.A.'nın (33) Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak", Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ticareti yapmak", Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu madde ithal etmek", İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliğince "korku, kaygı ve panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma" ve İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesince "tehdit" suçlarından olmak üzere 8 adet aranma kaydı bulunduğu, toplamda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Şüpheli hakkında İnterpol Başkanlığınca 2022 yılında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı tespit edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.