Düzce'de 72 ayrı dolandırıcılık olayına karışan zanlı yakalandı

Düzce'de dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde, 21 ilde 72 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde yaptıkları çalışmalarda 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçuna karıştığı tespit edilen M.Ç. isimli şahsı yakaladı. Yapılan incelemede şahsın 21 farklı ilde 72 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, 40 arama kaydının olduğu belirlendi. Hakkında 15 yıl Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklanarak Düzce T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DÜZCE