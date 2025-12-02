Düzce'de 650 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından, bir otobüste yolcu olarak şahsın üst aramasında 650 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan Ankara iline uyuşturucu madde sevk eden otobüste yolcu olarak bulunan M.K. (53) isimli şahsın üst araması yapıldı. 2 suç kaydı bulunan M.K.'nın üzerinde piyasa değeri 650 bin TL değerinde 153 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - DÜZCE