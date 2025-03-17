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Düzce'de 60 Aranan Şahıs Yakalandı

Düzce'de 60 Aranan Şahıs Yakalandı
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Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde 27 bin 864 şahıs sorgulanırken, 60 aranan şahıs yakalandı. Ekipler huzur ve güvenliği sağlamak için 10-16 Mart tarihlerinde çalışmalara devam etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de son 1 haftada yapılan çalışmalarda 27 bin 864 şahıs sorgulanırken, 60 aranan şahıs ise yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilde huzur ve sükunetin sağlanmasına yönelik 10-16 Mart tarihlerinde kent genelinde 27 bin 864 şahsın sorgulamasını yaptı. Yapılan denetimlerde 60 aranan şahıs yakalanırken 20 şahıs ise tutuklandı.

Şahıslarla birlikte 6 tabanca, 1 av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 256 mermi, 6 kurusıkı tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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