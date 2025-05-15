Düzce'de 6 Katlı Binada Yangın Çıktı
Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı U.A.'nın dairesinde meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce'de 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından dairede duman tahliyesi yapıldı. Dairede U.A. isimli kiracının ikamet ettiği ve yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa