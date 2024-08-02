Düzce'de 6 aracın karıştığı kaza: 4 kişi yaralandı

Düzce'de 2 aracın çarpıştığı kazaya, trafikte seyrederken kaza alanını fark etmeyip duramayan 4 araç daha karıştı. 6 aracın adeta birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, bir başka araçla çarpışarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Kazayı fark etmeyen 4 araç daha birbirlerine çarparak durabildi. Ankara istikameti trafiğe kapanırken, araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza alanı havadan dron ile görüntülendi. - DÜZCE