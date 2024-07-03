Düzce'de 54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince yapılan çalışmada N.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada 54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada N.K. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 54 gram metamfetamin ele geçirildi. N.K. sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - DÜZCE