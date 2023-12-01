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Düzce'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Düzce'de Konuralp Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Konuralp 505. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir apart firmasına ait olan evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre söndürdü. Soğutma çalışması yapılan evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konuralp İtfaiye Düzce Olay İtfaiye Belediye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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