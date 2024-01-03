Düzce'de 460 Gram Sentetik Kannabinoid Maddesi Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 460 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Körpeşler Mahallesi'nde bir eve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile baskın yapıldı. İkamette 10 ayrı suç kaydı bulunan M.K. ile birlikte 3 parça halinde 460 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve aynı çapta 9 adet fişek ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.K. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE