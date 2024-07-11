Düzce'de 410 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurdukları araçta 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Narkotik ekipleri tarafından İstanbul'dan Ankara istikametine giden Ç.A. idaresindeki otomobil durduruldu. Durdurulan araç ekipler tarafından didik didik arandı. Yapılan aramada çanta içerisinde 410 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ç.A.. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE