Düzce'de 41 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 41 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 41 yıl 19 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. - DÜZCE