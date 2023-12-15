Düzce'de 4 Katlı Binada Yangın Çıktı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Düzce'de 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Düzce'nin Beyciler Mahallesi 1710 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1. katında çıktı. Alınan bilgilere göre, S.S.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen evden ev sakinleri apar topar çıkarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen evdeki yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Apartmanda kalanları itfaiye kurtardı

Bu esnada apartmanın içine duman sarınca, bina sakinleri balkona çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla apartmanda kalanları tahliye etti. Kurtarılan vatandaşlar yakınlarına sarılıp sakinleşti.

Kedi, köpek ve kuşlar da kurtarıldı

İtfaiye ekipleri ayrıca binadan kedi, köpek ve papağan kurtarma çalışması da yaptı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı binada ve dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE