Düzce'de 394 bin adet makaron ele geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda toplam 394 bin makaron ve 577 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda toplam 394 bin makaron ve 577 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde son iki ayda 53 olay ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda 441 gram kubar esrar, 67 gram metamfetamin, 64 gram bonzai, 5 gram skunk ve 33 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 72 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde bir şahsın boş makaronları doldurarak satışa sunduğu bilgisi üzerine yapılan ikinci operasyonda ise şahsa ait iş yeri ve iki evde yapılan aramada 172 bin adet boş makaron, 222 bin 680 adet dolu makaron, 57 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet otomatik sigara doldurma makinesi, hava kompresörü, karıştırıcı matkap ve kurutma makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE