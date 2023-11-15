Düzce'de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Düzce'de aranan bir şahıs, 30 yıl 143 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de hakkında 30 yıl 143 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez İlçe Cedidiye Mahallesinde icra edilen faaliyette ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, hırsızlık suçlarından hakkında 30 yıl 143 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.I. (34) isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE