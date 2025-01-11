Düzce'de 3 Milyon 990 Bin Kaçak Boş Makaron Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir kamyonda 3 milyon 990 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda T.A. idaresindeki kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 3 milyon 990 bin adet üzerlerinde TADAB bandrolü bulunmayan kaçak boş makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak hakkında adli soruşturmaya başlatıldı. - DÜZCE