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Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Düzce'de saat 13.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜZCE - Düzce'de saat 13.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, bugün saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar korktuklarını ifade etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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