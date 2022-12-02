Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi 3. Sayfa Haberleri Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Düzce'de saat 13.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi DÜZCE - Düzce'de saat 13.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, bugün saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar korktuklarını ifade etti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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