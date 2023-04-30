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Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 3.5 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Düzce Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Düzce Merkez'de saat 07: 02'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce Merkez'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre, Düzce Merkez'de saat 07: 02'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.2 kilometre olarak kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem Düzce AFAD 3. Sayfa Haberler

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