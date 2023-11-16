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Düzce'de 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Düzce'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda F. I. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.