Düzce'de 2025 Yılında 2 Bin 16 Trafik Kazası Meydana Geldi

Düzce'de 2025 Yılında 2 Bin 16 Trafik Kazası Meydana Geldi
Güncelleme:
Düzce'de 2025 yılı ilk 9 ayında 2 bin 16 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, bin 759 kişi yaralandı. Hız ve trafik kurallarına uyulmaması en büyük nedenler arasında.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2025 yılının ilk 9 ayında 2 bin 16 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, bin 759 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre, Anadolu Otoyolu ve D-100 ile D-655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2025 yılı 9 ayında yaralamalı ve maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 16 trafik kazası meydana geldi. Hız, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara, geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ile değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma kazalarda başlıca nedenleri arasında yer aldı. Yılın 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında ise 9 kişi hayatını kaybederken, bin 759 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı.

Ülke genelinde de meydana gelen trafik kazalarında ise bin 930 kişi hayatını kaybederken, 309 bin 879 kişi yaralandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
