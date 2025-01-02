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Düzce'de 2024 Yılında 1 Milyon 231 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de 2024 Yılında 1 Milyon 231 Bin Kişi Sorgulandı
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Düzce'de gerçekleştirilen denetimlerde 1 milyon 231 bin 669 kişi sorgulanırken, aranan 3 bin şüpheli yakalandı ve 1,196 kişi tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2024'te yapılan denetimlerde 1 milyon 231 bin 669 kişi sorgulandı, aranan 3 bin kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1 milyon 231 bin 669 şahıs sorgulandı. Araması bulunan 3 bin şüpheli şahıs yakalanırken bin 196 şüpheli tutuklandı. Denetimlerde 363 tabanca, 251 kurusıkı tabanca, 169 adet av tüfeği, bin 144 adet delici ve kesi alet, 9 bin 917 adet mermi, 922 şarjör, 626 şarjör ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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