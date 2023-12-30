Düzce'de 2023 yılı asayiş toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Vali Selçuk Aslan başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında 2023 yılı değerlendirildi, yılbaşında tedbirleri de görüşüldü. Yeni yıla halkın huzur ve güven içinde girmesi için tüm tedbirler alındı.

Vali Selçuk Aslan başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla 2023 yılı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca halkın yeni yıla huzur ve güven içinde girmesi için tedbirler masaya yatırıldı. Yılbaşı için polis ve Jandarma ekipleri gece boyunca görev yapacak. Belirlenen noktalarda ise şok uygulamalar gerçekleştirilecek. - DÜZCE