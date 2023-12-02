Düzce'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evin bodrumunda yorganların içine saklanan ve hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda şahıs cezaevine teslim edildi.
Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evin bodrumunda yorganların içine saklanan ve hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar şube müdürlüğü ekiplerince Ağa Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C. B. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Evin bodrumunda yorganların içine saklanan şahıs başarılı operasyon sonrasında yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE